ABD ordusu 650 UFO ihbarını inceliyor

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Tüm Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Sean Kirkpatrick, şu aşamada 650’den fazla halk arasında “UFO” olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisim ihbarını incelediklerini söyledi.

Kirkpatrick, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde yeni tehditler ve kabiliyetlerle ilgili bir oturumda konuştu.

Geçen yıl Ağustos ayında kurulan ofisinin faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Kirkpatrick, şu anda inceledikleri tanımlanamayan uçan cisim sayısının 650 olduğunu söyledi.

Kirkpatrick, “Elimizdeki 650’dan fazla vakadan yarısını ilginç anormal değere sahip olarak önceliklendirdik ve bunları inceleyerek elimizde bunlarla ilgili ne kadar veri olduğuna bakacağız.” dedi.

12 Ocak’ta Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yayınladığı raporda toplam tanımlayan uçan cisim sayısı 510’du.

Oturumda, gizliliği kaldırılan iki görüntü gösteren Kirkpatrick, bunlardan birinin çözümlenebildiğini ancak diğerini halen çözemediklerini dile getirdi.

İlk video, 2022’de Orta Doğu’daki bir MQ-9 insansız hava aracı kamerasının ekranından geçen küçük bir küreyi gösteriyordu.

Kamera nesneyi hareket ettikçe takip etti ve söz konusu cisim birkaç kez kadraja girip çıktı.

Kirkpatrick, bu nesnenin ne olduğunun çözümlenmediğini, video dışında başka bir kanıt olmadığı için tam olarak belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu açıkladı.

ABD’li bürokrat, “Sadece bu videoya dayanarak bunu tam olarak tanımlamak neredeyse imkansız olacak,” ifadesini kullandı.

İkinci video, bu yılın başlarında Güney Asya’da iki MQ-9’un yanından uçan bir nesneyi gösteriyordu ve Kirkpatrick, bu nesnenin başlangıçta “gerçekten olağandışı” olduğuna inanıldığını söyledi.

Kirkpatrick, ancak video kare kare ayrıldığında, bunun bir insansız hava aracının “gölge görüntüsü” olduğunun tespit edildiğini söyledi.​​​​​​​

Kirkpatrick, olayların zannedildiği üzere ellerindeki veriler arasında uzaylı yaşamına dair hiçbir kanıt olmadığına bir kez daha vurgu yaptı.