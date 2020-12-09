ABD Kara Kuvvetlerinde tecavüz ve cinayet soruşturması

ABD Kara Kuvvetlerine bağlı Teksas’taki Ford Hood üssünde bir askerin kendisine tecavüz edildiğini ihbar etmesi üzerine öldürülmesinin ardından açılan cinayet soruşturmasında buradaki 14 askeri yetkili görevden alındı.

Her yıl binlerce tecavüz ve cinayet vakasıyla sarsılan ABD ordusu, Fort Hood Üssüne ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Teksas eyaletindeki askeri üste kendisine tecavüz edildiğini ihbar eden 20 yaşındaki kadın asker Vanessa Guillen’in öldürülmesine yönelik başlatılan soruşturmanın sonucuna ilişkin açıklama yapan Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCharty, üsteki yönetimin cinsel taciz konusunda “büyük ihmalinin” söz konusu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Üsteki kültür ve ortamın bu tür olaylara müsait olduğunun tespit edildiğini açıklayan McCharty, buradaki komutanların tacize müsamahakar davrandığının da bulgular arasında yer aldığına dikkati çekti.