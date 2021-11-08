ABD 20 aylık seyahat yasağını kaldırdı

United Airlines uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 50’ye varan bir ani artış bekliyor. Ayrıca ülkeye giren herkes temas takibi iznini de kabul etmek zorunda.

Yasaklar 2020 başında önce Çinli ziyaretçilere getirilmişti ardından AB dahil 30 ülkeyi kapsar hale gelmişti. Kanada ve Meksika sınırları için çifte aşılılar da ABD’ye giriş izni verilecek.



Avrupa Birliği hazirandan beri, İngiltere ise 28 Temmuz’dan beri ziyaretçi kabul ediyordu.