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ABD 20 aylık seyahat yasağını kaldırdı

8 Kasım 2021
abd seyahat yasağı





ABD 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını bitirdi. AB dahil 30 ülke ve bölgeden insanlar ülkeye girebilecek. ABD’ye gitmek isteyenler için 2 doz aşı ve son 72 saatte negatif test şartı bulunuyor. Ayrıca temas takibi izni verilecek.





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8 Kasım 2021


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