ABD 20 aylık seyahat yasağını kaldırdı

ABD 20 ayd\u0131r uygulad\u0131\u011f\u0131 seyahat yasa\u011f\u0131n\u0131 bitirdi. AB dahil 30 \u00fclke ve b\u00f6lgeden insanlar \u00fclkeye girebilecek. ABD'ye gitmek isteyenler i\u00e7in 2 doz a\u015f\u0131 ve son 72 saatte negatif test \u015fart\u0131 bulunuyor. Ayr\u0131ca temas takibi izni verilecek.\r\n\r\n\r\nAmerika Birle\u015fik Devletleri 20 ayd\u0131r uygulanan seyahat yasa\u011f\u0131n\u0131 kald\u0131rma karar\u0131 ald\u0131. Eski Ba\u015fkan Donald Trump'\u0131n ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 yasak hem hava hem kara ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 kaps\u0131yordu.\r\n\r\nYasa\u011fa dahil \u00fclkeler aras\u0131nda ABD'nin yak\u0131n m\u00fcttefikleri de bulunuyordu. ABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden da g\u00f6reve geldikten sonra selefinin kural\u0131n\u0131 uygulamaya devam etti.\r\nT\u00fcrkiye saati ile sabah 8.00'de kald\u0131r\u0131lan yasak 30'dan fazla \u00fclkeyi etkiliyordu. Yeni kurala g\u00f6re 2 doz a\u015f\u0131 yapt\u0131r\u0131p seyahatten 72 saat \u00f6ncesine kadar negatif test sonucuna sahip olanlar ABD'ye girebilecek.\r\n\r\n\r\n\r\nUnited Airlines uluslararas\u0131 ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131nda y\u00fczde 50'ye varan bir ani art\u0131\u015f bekliyor. Ayr\u0131ca \u00fclkeye giren herkes temas takibi iznini de kabul etmek zorunda.\r\n\r\nYasaklar 2020 ba\u015f\u0131nda \u00f6nce \u00c7inli ziyaret\u00e7ilere getirilmi\u015fti ard\u0131ndan AB dahil 30 \u00fclkeyi kapsar hale gelmi\u015fti. Kanada ve Meksika s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7in \u00e7ifte a\u015f\u0131l\u0131lar da ABD'ye giri\u015f izni verilecek.\r\nAvrupa Birli\u011fi hazirandan beri, \u0130ngiltere ise 28 Temmuz'dan beri ziyaret\u00e7i kabul ediyordu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n