Dünya

AB, Türkiye’yi dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti

2 Nisan 2019

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de ilaç üretiminin yerlileştirilmesine yönelik tedbirleri Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye’de ilaç üretiminin yerlileştirilmesine yönelik uygulamaların DTÖ’ye şikayet edildiği bildirildi.

Açıklamada, yabancı ilaçların Türkiye’deki sağlık sistemi kapsamında ücret iadesinden faydalanabilmesi için üretimlerini ülkeye taşıması gerektiğine dikkat çekildi.
İlaç şirketlerin Türkiye’de üretim yaptığı durumda teknoloji transferi gerçekleştiği iddia edilen açıklamada, söz konusu tedbirlerin DTÖ kurallarına aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Türkiye’nin söz konusu uygulamasının bu aşamada 460 milyon avroluk AB ilaç ihracatını etkilediğine işaret edildi.

DTÖ yapısı içerisinde anlaşmazlık gidermenin ilk aşamasında 60 günlük bir danışma süreci bulunuyor. Bu noktada yapılacak görüşmelerde çözüm sağlanamazsa konu panel aşamasına taşınabiliyor.

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