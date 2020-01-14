AB: Apple iPhone’larda Lightning yerine USB-C’ye geçmek zorunda kalabilir

Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı kanuna göre üreticiler tek tip konektör kullanmak durumunda kalacak. Kanun yürürlüğe girdiği takdirde ise Apple, iPhone’larda Lightning’den vazgeçerek, USB-C kullanacak. Diğer bir deyişle iPhone’a özgü şarj sistemi olan Lightning yerini tek tip şart yöntemine bırakacak.

Pazartesi günü, Avrupa Parlamentosu üyeleri Avrupa Komisyonu’nu her akıllı telefon satıcısını tek bir şarj yöntemi benimsemeye zorlamak için düzenleyici önlemler almaya çağırdı. Komisyon, konunun üstesinden gelmek için “yasama yaklaşımını” planladığını açıkladı.

Slovak diplomat Maros Sefcoviç, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Avrupa Birliği Komisyonu cep telefonları için şarj cihazlarının uyumunu kuvvetle destekler. 2009 yılında 30’dan fazla şarj çözümümüz vardı. Şimdi 3 ana çözüm. Endüstride yaptığımız tartışmada şu hedefler üzerinde ısrar ediyoruz: “Tüketici kolaylığı”, güven ve birlikte çalışabilirlik , elektronik atıkların azaltılması.”

​Avrupa Parlamentosu üyesi Alex Agius Saliba ise komisyondaki tartışma sırasında ‘mevcut durumun çevre için son derece zararlı’ olduğuna “AB ülkelerinde şarj cihazlarından yılda 51.000 tondan fazla atık bulunuyor” sözleriyle dikkat çekti.

Komisyon tek bir şarj yöntemi istiyor

Son 10 yıldır, Avrupa Komisyonu cep telefonu cihazları için tek bir şarj yöntemi talep ediyor. Bununla birlikte, bunu teknoloji satıcılarını, düzenleme veya yasa yoluyla değişikliği talep etmek yerine, gönüllü olarak benimsemeye teşvik ediyor.

Ancak Apple bu teşviklerin dışında kalıyordu.

Şimdiyse Avrupa Birliği Komisyonu, öneri düzeyinden çıkarak, uygulamayı kanunlaştırmak istiyor. Konu kanunlaştığı takdirde, Apple’ın şarj konektörünü değiştirmesi gerekebilir. Avrupa Birliği’nin yoluna devam etmesi durumunda Apple, iPhone’da Lightning konektöründen USB-C şarj portuna geçiş yapmak zorunda kalabilir.