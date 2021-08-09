91’i yerel 100’ü yerel pozitif vaka

“Toplam 14.603 test yapıldı, 91’i yerel 100 pozitif vakaya rastlandı, 54 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.603 olup, 91’i yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır.

50 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-9/ Metehan-1/ Cihangir-2/ Surlariçi-2/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Meriç-1/ Gönyeli-11/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-7/ Ortaköy-3/ Taşkınköy-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-3/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2 / Çağlayan-2

Girne

Girne Merkez-11/ Alsancak-2/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3/ Doğanköy-1/ Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Doğanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-11 / Vadili-1/ Yeniboğaziçi-2/ Dörtyol-1/ Kurudere-1 /

İskele

İskele Merkez-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

9 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14. 603

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 91

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.091.629

Toplam Vaka Sayısı: 12.675

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.010

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1623

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1479

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4839

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 527

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 460

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2769

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.945