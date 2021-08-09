91’i yerel 100’ü yerel pozitif vaka

“Toplam 14.603 test yapıldı, 91’i yerel 100 pozitif vakaya rastlandı, 54 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.603 olup, 91’i yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır.
50 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-9/ Metehan-1/ Cihangir-2/ Surlariçi-2/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Meriç-1/ Gönyeli-11/ Değirmenlik-1/ Demirhan-1/ K.Kaymaklı-7/ Ortaköy-3/ Taşkınköy-1/ Dereboyu-1/ Alayköy-3/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2 / Çağlayan-2
Girne
Girne Merkez-11/ Alsancak-2/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3/ Doğanköy-1/ Yukarı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Doğanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-11 / Vadili-1/ Yeniboğaziçi-2/ Dörtyol-1/ Kurudere-1 /
İskele
İskele Merkez-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
9 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14. 603
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 91
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.091.629
Toplam Vaka Sayısı: 12.675
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.010
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1623
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1479
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4839
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 527
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 460
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2769
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 33.945