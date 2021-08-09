İklim göçü artıyor: 2020’de 25 milyon kişi göç etti

Kiminin toprakları kuraklığa yenik düştü, kiminin ise yaşam alanları sel ve taşkınlarla su altında kaldı. Çoğu gıda yetersizliği nedeniyle sağlığını yitirdi.

Mülteci kamplarında artık iklim kaynaklı sorunlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı artıyor. Üstelik gelecek yıllar için de tablo karanlık.

Dünya üzerinde iklim değişikliğinin en fazla etkilediği kıta Afrika. Bölgedeki sıcaklık artışları son yıllarda küresel ortalamanın 2 katına çıktı. Afrika’nın doğusunda 30 milyondan fazla insan için gıda güvenliği ve temiz suya erişim büyük bir sorun.

Göçlerin nedenleri neler?

Küresel iklim değişikliği insanlığın ortak geleceği için en büyük tehditlerden. 2020 yılında 94 farklı ülkeden 25 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle göç etti. Bu göçlerin temelinde yaşamı derinden etkileyen ani hava değişimleri var.

Şiddetli kuraklık, tarımsal verimin düşmesi, içilebilir suyun azalması ve deniz seviyesinin yükselmesi ile yaşam alanları yok oluyor.