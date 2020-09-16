9 aşı ile ilgili detaylı bilgiler

MODERNA, ABD

Ne zaman hazır olacak?

ABD’li ilaç devi Moderna tarafından geliştirilen “mRNA-1273” adlı aşı şu anda 30 bin kişi üzerinde deneniyor. Şirketten yapılan açıklamada, hiçbir potansiyel yan etkinin gözlenmemesi koşuluyla, önümüzdeki ay daha fazla hasta üzerinde ikinci bir testin yapılacağı açıklandı. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.

Nasıl çalışıyor?

RNA bazlı potansiyel aşı, Covid-19’un insan hücresine tutunmasını sağlayan “çivi proteini” adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. FDA’nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart’ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Covid-19 aşı adayı olmuştu.

Maliyeti ne kadar?

ABD 1,5 milyar dolar karşılığında Moderna’dan 100 milyon doz aşı sipariş etti. Bu, bir aşının yaklaşık 32 dolara (yaklaşık 240 Türk lirası) mal olduğu anlamına geliyor.