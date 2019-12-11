Türkiye

85. İstanbul Ermeni Patrikliği’ne Episkopos Sahak Maşalyan seçildi

11 Aralık 2019

85. İstanbul Ermeni Patrikliği’ne Episkopos Sahak Maşalyan seçildi. Maşalyan 119 oydan 102’sini aldı.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan‘ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapıldı.

17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla yapılan seçimde, Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00’de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.



Etiketler

İlgili Makaleler

Çavuşoğlu: Yaptırım olursa İncirlik ve Kürecik gündeme gelir

11 Aralık 2019

ABD Senatosu, yarın Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarısını görüşecek

11 Aralık 2019

AB: Türkiye’deki mülteciler için 6 milyar euronun tamamı tahsis edildi

10 Aralık 2019

Türkiye Ermenileri yeni Patrik’lerini seçiyor

10 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı