ABD’li emlak şirketinden çalışanlarına 10 milyon dolar ikramiye

ABD’de bir emlak şirketi düzenlediği yıllık toplantıda çalışanlarına büyük bir sürpriz yaptı. Şirket, tüm çalışanlarına toplam 10 milyon dolar değerinde ikramiye dağıttı.

ABD’nin Maryland eyaletinde St. John Properties emlak şirketi düzenlediği parti sırasında çalışanlarına kırmızı zarflar dağıttı. Kimse böyle bir şey olmasını beklemiyordu. Ancak zarfları açan çalışanlar zarflardan ortalama 50 bin dolarlık hediye çekleri çıktığını gördü. 198 çalışanı olan şirket cumartesi gecesi çalışanlarına toplam 10 milyon dolarlık bir ikramiye dağıttı.

Şirketin Proje Müdür Yardımcısı olarak çalışan Stephanie Ridgway “Zarfı açtığım an tamamen bir inanamamazlık içindeydim” dedi. Stephanie Ridgway duygularını şu sözlerle anlatmaya devam etti:

“Ne gördüğüme inanamıyordum. Hislerimi ifade edebilecek bir söz olduğunu bile sanmıyorum. İnanılmaz ve muhteşem hissettim. Hala şoktayım. Bu kesinlikle hayatımın değişim noktası.”

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF

— St. John Properties (@stjohnprop) December 9, 2019