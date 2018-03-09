800 kilo kaçak et ve 70 kök hintkeneviri ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün akşam saatlerinde başarılı 2 operasyona imza attı. Akdoğan’da bir araçta 800 kilo kaçak et, Güzelyurt’ta ise 70 kök hintkeneviri ele geçirdi.

Araçta yakalandı

Polis ekipleri saat 21.30 sıralarında Akdoğan köyünde bir araca operasyon düzenledi. Operasyon sonucu araçta güneyden kaçak olarak KKTC’ye geçirilen 800 kilo et ele geçirdi ve aracı süren Yavuz Türkmen gözaltına alındı. Zanlı Türkmen’in bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

2 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Güzelyurt’ta da operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 70 kök hintkeneviri ele geçirilirken olayla ilgili A.G ve M.G soruşturma amaçlı gözaltına alındı. Zanlıların bugün tutukluk talebi ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.