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8 takım antrenmanları durdurdu

15 Mart 2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor camiasını da olumsuz etkiledi.

Dünyanın birçok ülkesinde ligler ertelenirken, bazı organizasyonların da seyircisiz gerçekleşmesi yönünde kararlar alındı. Ertelenen liglerden biri olan İspanya La Liga’nın güçlü ekiplerinden Barcelona, virüs nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin de tavsiyesiyle A takımının tüm faaliyetlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.

Katalan ekibi, önümüzdeki günlerde oyunculara evlerinde gerçekleştirebilecekleri özel fiziksel egzersiz programları uygulanacağını da belirtti.

 

Antrenmanları durdurdular

La Liga kulüplerinden Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Betis, Barcelona, Espanyol, Leganes, Real Madrid ve Valladolid koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını durdurdu.

Kovid-19’un en fazla görüldüğü Madrid, Bask ve Katalonya bölgelerindeki takımların antrenmanlarına ara verme kararı aldıkları görüldü.

Real Madrid, ABD’li basketbolcu Trey Thompkins’de koronavirüs çıkmasından sonra “Real Madrid Futbol Şehri” adlı tesislerindeki futbol ve basketboldaki tüm oyuncularıyla çalışanlarını evlerinde karantinaya gönderme kararı almıştı.

Leganes de Genel Direktörü Martin Ortega’da koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı, Ortega ile hiçbir temasa geçmeseler de tedbir amacıyla tüm futbolcu ve teknik kadronun evlerinde karantinaya aldığını duyurdu.

Diğer yandan Alaves, Celta Vigo, Eibar, Levante, Getafe, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal, Granada kulüpleri de antrenmanlarını basına ve taraftara kapalı yapma ve sınırlı tutma kararları aldı.

La Liga’da tüm kulüplerin basın toplantıları yeni bir talimata kadar durduruldu.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ise koronavirüs salgını nedeniyle kulüplere toplu tüm aktivitelerin iptal edilmesini tavsiye etti.




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