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8 sendikadan ortak açıklama

"Emekçilerin sağlığı kârdan önemlidir!"

30 Nisan 2020
Sendikalardan ortak açıklama
Sendikalardan ortak açıklama

Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerin mücadele ve dayanışma günü olan işçi 1 Mayıs’ını bu yıl da kutluyoruz.

Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele sembolü olan 1886 Şikago isyanının öncü kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Sınıf kardeşliği ve enternasyonalizm ruhuyla ve verdikleri çetin sınıfsal mücadelelerle Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını elde eden ülkemiz işçi hareketinin Kıbrıslı Rum – Kıbrıslı Türk öncülerini saygıyla anıyoruz.

Tüm dünyada yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle, emekçiler bu yılki 1 Mayıs’ta daha öncesinde benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya bulunuyorlar.

Pandeminin etki ve sonuçlarıyla, tüm dünyanın sınandığı bir dönemde, savaşlar, insanların yerlerinden yurtlarından edilmeleri, göç ve ekoloji kıyımı devam ediyor. Pandemi, dünyanın geleceği, halkların emekçilerin hakları ve sosyal refah açısından yeni tehlikeleri ve zorlukları beraberinde getiriyor.

Avrupa Birliği’nde dayanışma yerine, devletlerin ve tekellerin büyük ekonomik çıkarları ve şiddetli rekabet hâkimiyetini sürdürürken, milyarlarca Euro sağlık ve sosyal refah yerine, savaş endüstrisine yönlendiriliyor.

İşte tam da bu nedenle, Dünya Sendikalar Federasyonu emekçilerin enternasyonal gününü bu yıl &quot;İşçilerin sağlığı kârdan önemlidir&quot; sloganıyla kutluyor.

Virüsün bulaştığı insanlarımızı iyileştirmek için çok çetin koşullarda ve çoğu kez gerekli araçlar olmaksızın mücadele eden tüm sağlık emekçilerini selamlıyoruz.

Korona virüs pandemisinin yayılması yurdumuzda da daha öncesinde hiç görülmemiş koşullara yol açtı. Sağlığın korunması için alınan önlemler bu yıl büyük işçi bayramını gelenekselleşmiş şekilde birlikte kutlamamıza ne yazık ki izin
vermiyor.

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun saflarında yer alan Kıbrıs’ın sınıfsal sendikaları PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN olarak bu ortak açıklamamızla

– Kıbrıs sorununun adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulabilmesi için; yurdumuzun iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon
çerçevesinde yeniden birleşmesi için; hamiler ve vasiler olmaksızın, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olacak, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için,

– Öncü Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikacıların bizlere bıraktıkları emekçi hakları ve sosyal kazanımları savunmak ve genişletmek için,

– Bugünkü krizin yol açacağı etki ve sonuçların bedelinin emekçilerin sırtına yüklenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz mesajını göndermek için,

– Kıbrıslı Rum – Kıbrıslı Türk bütün emekçileri, pandeminin yol açtığı tüm güçlüklere rağmen, sendikalar etrafında birlik olmaya ve 1 Mayıs vesilesiyle
barış ve sosyal ilerleme mücadelesine bağlılığı yeniden teyit etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı!
Yaşasın Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin barış ve sosyal adalet için ortak
mücadelesi!
Emekçilerin sağlığı kârdan önemlidir!

 



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