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763 sandıktan 650’si açıldı

24 Ocak 2022
KKTC-23-Ocak-2022-seçim-sonuçları





KKTC’de bugün yapılan ve 763 sandıkta oy kullanılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarında 650 sandık açıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki sonuçlara göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor.




650 sandığa göre sonuçlar şöyle:



Açılan sandık sayısı: 650

Oy Kullanan Seçmen: 98 bin 623

KKTC Geneli Geçerli Oy:  4 milyon 144 bin 911

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.75

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %31.58

Demokrat Parti (DP): % 7.59

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.92

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.64

Halkın Partisi (HP): % 6.60

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.36

 



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24 Ocak 2022


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