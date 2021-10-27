KKTC’de son 24 saatte yapılan 17 bin 403 test sonucunda 75’i yerel 109 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 17.403 test sonucunda 75’i yerel 109 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını ve 93 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 75 kişi ise yerel vakadır.

27 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

27 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.403

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 109

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 75

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.455. 980

Toplam Vaka Sayısı: 22.074

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.792

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1197

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1147

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1107

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5963

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 73.498