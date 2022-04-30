75 yeni vaka

“Toplam 6744 test yapıldı, 75 pozitif vakaya rastlandı ”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6744 olup, 75 pozitif vakaya rastlanmıştır”
54 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
30 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6744
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.775.332
Toplam Vaka Sayısı: 93.626
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.428
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 965
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15
Karantinadaki Vaka Sayısı : 948
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :