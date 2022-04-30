Dünya
Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO üyeliği kararını 12 Mayıs’ta açıklayacak
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO’ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs’ta açıklayacağını duyurdu.
Niinistö, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda kararını 12 Mayıs’ta açıklayacağını duyurdu.
Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti.
Niinistö, Rusya’nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti.