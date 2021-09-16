74’ü yerel 97 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 13.193 test sonucu 74’ü yerel 97 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısı 13.193 olduğunu, 74’ü yerel 97 pozitif vaka tespit edildiğini ve 85 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 74 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, Bölgesi’ndendir.

16 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.193

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19

Yerel Vaka Sayısı: 74

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .658.594

Toplam Vaka Sayısı: 18.481

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.740

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1668

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1593

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3529

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 748

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 608

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5279

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 50.050