720 pozitif vaka, 1kişi vefat etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.824 olup, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 229 kişi taburcu edilmiştir. 357 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 222 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi’ndendir. 5 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.824 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 720 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yerel Vaka Sayısı: 720 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 229 Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.820.703 Toplam Vaka Sayısı: 38.370 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.842 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4387 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59 Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4318 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3719 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 732 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5390 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105906