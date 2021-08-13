Denizde bulunan ceset 71 yaşındaki Öztürk’e ait olabilir

Türkiye’nin Taşucu Limanından KKTC’ye gelmek için ayrılan 71 yaşındaki Mehmet Cengizhan ÖZTÜRĶ’ün cesedi Bahçeli’de, Maldives Homes Sitesinin sahilinden yaklaşık 300 metre deniz içerisinde bulundu.

Polis basın subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Bahçeli’de, Maldives Homes Sitesinin sahilinden yaklaşık 300 metre deniz içerisinde bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Söz konusu şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu şahsın, 7.8.2021 tarihinde Türkiye’nin Taşucu Limanından KKTC’ye gelmek için ayrılan 71 yaşındaki Mehmet Cengizhan ÖZTÜRĶ olduğu değerlendirilmektedir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.