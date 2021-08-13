Son şampiyon Beşiktaş rahat kazandı: 3-0

Türkiye Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonunun açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında N’Koudou, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 52. dakikasında Atiba Hutchinson takımının ikinci golünü kaydetti. Farkı 3’e çıkaran gol 90+3’te Larin’den geldi.

Bu sonucun ardından sezonu galibiyetle açan Beşiktaş 3 puanı da hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor ise puansız başladı.

Maçın önemli anları:

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman’ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N’Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Kenan Karaman’ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan’ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.