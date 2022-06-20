71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Huzurdaki zanlı Chidera Emmanuel Emmanuel’in Nijerya uyruklu olup Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.06.2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlikte isimsiz apartmanın üçüncü katındaki ikametgahın açık olan ana giriş kapısından içeriye giriş yapan Chidera Emmanuel Emmanuel’in (E – 24 Nijerya – İşsiz ) ikametgahta bulunan F.Ö.’yü (K- 71)’ i görmesine müteakip ana giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp çırıl çıplak kaldıktan sonra İngilizce olarak F.Ö.’ye hitaben” Are you ready” sözlerini söyleyip F.Ö’yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp arzusu hilafına cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı. Polis, zanlının ikametgahın camlı ama kapalı olan sürgülü kapısını açıp balkon kısmından atlayıp olay yerinden kaçan Chidera Emmanuel Emmanuel’in tespit edilmesi için olay yerine vasıl olan Polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde konu şahıs olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ayrıca bir de sirkat meselesi belirlendiğini söyleyip, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etmekteyim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber