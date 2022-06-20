HASDER 25 kişilik yeni mütevelli heyetini belirledi

HASDER Halk Sanatları Vakfı, 25 kişilik yeni mütevelli heyetini belirledi.

Vakıf Kurucular Kurulu, yeni mütevelli heyetini belirlemek için Cumartesi saat 13.00 sıralarında Küçük Kaymaklı’da bulunan HASDER Çalışma Merkezi’nde bir araya geldi.

Vakıftan verilen bilgiye göre, en yaşlı üyenin belirlenmesiyle saat 14.00’te başlayan toplantı, açılış konuşması ile devam etti. Ardından, Vakıf Başkanı bir konuşma yaptı ve faaliyet raporu sunuldu.

Muhasip tarafından hazırlanan mali raporun sunulması sonrasında mütevelli heyetinin seçimine geçildi.

Yapılan seçim sonucunda ortaya çıkan 25 kişilik yeni mütevelli şöyle:

Hasan Çağlıoğlu, Akın Eylem, Tarık Emiroğulları, Yeşim Binici, Hasan Abohorlu, Ayşe İnönü, Öcal Erten, Gaye Özarın, Gül Öztek, Akile Çağlıoğlu, Ahmet Toptancı, Çise Zekai, Ferhun Faruk, Salih Bahçeci, Mehmet Birinci, Nisan Gürsel, İsmail Ergil, Nazan Nebih, Sonay Anıl, Hüseyin Nebih, Aydan Tümsoy, Ulus Beledoğlu, Batu Azizoğlu, Kani Kanol ve Fatma Kükrer.