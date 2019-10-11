Kıbrıs

700 araç kontrol edildi: 153 sürücüye işlem yapıldı

11 Ekim 2019

10 – 11.10.2019 tarihleri, 20.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken, 2 kişi KKTC’de ikamet izinsiz; 1 kişi ise KKTC’den ihraç edilmesi için aranan şahıs olarak tespit edilerek tutuklanmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 700 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 153 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edilmiştir.

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