Japonya son yılların en şiddetli tayfununa hazırlanıyor

Japonya son yılların en şiddetlisi olması beklenen “Hagibis Tayfunu’na hazırlanıyor. Tayfun nedeniyle ülkede yapılacak Formula 1 yarışları da aynı güne alındı.

Başkent Tokyo’ya yaklaşan tayfunun rüzgar hızının saatte 250 kilometre’ye ulaştığı ifade ediliyor.

Bölgede yüzlerce uçuş iptal edildi.