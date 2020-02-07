7 Şubat 2020 hava durumu

Meteoroloji Dairesi bugün fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 7 Şubat Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün havanın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-19 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI YAPILDI!

Meteoroloji Dairesi, çarşamba saat 15.00’ten itibaren Cumartesi 15.00’e kadar fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Yapılan son meteorolojik değenlendirmeler ışığında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.