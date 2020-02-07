Futbol ve diğerleri

Ahmet ÖZSOY

Ülkemizde günlerdir konuşulan spor federasyonlarının bütçesinin ne olacağı konusu dün itibarıyle açıklığa kavuştu. Spor Dairesi federasyon bütçelerini açıkladı.

Dün gazetemizin manşetten de verdiği gibi 30 federasyona 5 Milyon 310 bin TL bütçe ayrıldı. Futbol Federasyonu’na Devlet protokolü ile 8 Milyon’un üzerinde para veriliyor. Bir de Hava Sporları Federasyonu var tabi. 3 Milyon TL civarı bütçesi var.

Dün gazetemizde manşetten verdiğimiz “Birine 8 Milyon, Otuzuna 5 Milyon” haberi büyük yankı uyandırdı. Futbol Federasyonuna yaklaşık 8 Milyon ve diğer 30 federasyona verilen yaklaşık 5 Milyon TL’yi 2019 bütçeleri ile kıyaslayarak okuyucularımıza aktardık.

Beni tanıyan bilecektir, futbol dışındaki branşlara da büyük önem veren biriyim. O branşların da önemsenmesi ve basında ön sayfalarda yer verilmesini desteklerim, isterim. Havadis’te de bunu uyguluyoruz. Federasyonların arasında en fazla bütçe 420 bin TL ile atletizm, hentbol, voleybol ve basketbol federasyonlarına ait. Diğerleri 300 ve altında. Bu yıllık bütçeler yetersizdir. Yetersiz olma sebebi ise federasyonların yıllık hakem ödeme tutarları yaklaşık 200-250 milyon TL olduğu içindir.

Hal böyle iken futbolun bütçesi 2-3 Milyon TL artırılıyorsa neden diğer federasyonların yıllık bütçeleri 400 bin TL’ler de kalıyor? Neden bu federasyonlara da kaynak daha anlamlı dağıtılmıyor? Tüm düşüncemiz bu yöndedir. Futbola yakın kesimler bizi “futbol düşmanı” ilan etmiştir. Böyle bir yakıştırmayı asla kabul etmem.

Benim hayatım futbolun içindedir. Birçok insan için de böyledir. Yaklaşık 10 Milyon TL civarlarında para futbola aktarıldı diye eleştirmiyoruz biz. Futbola aktarılmasın da demiyoruz, yanlıştır verilen bu kadar para da demiyoruz. Hatta Futbol Federasyonu’na sorsak bu para da yetersizdir diyecek. Biz diğer federasyonlara da artırılması gerektiğine vurgu yapmak hedefindeyiz. Onlar da gelişsin, onlar da büyüsün, onlar da kurumsallaşsın.

Ancak!

Biz bu yönde fikir üretim yayın yaparken diğer federasyonların da kendine çekidüzen vermesi gerekir. 1 başkan ile dönen federasyonlar var. Genel kurulu 3-5 kişi ile yapan federasyonlar var. Hatta mali genel kurul yapmayan federasyon bile vardır belki de araştırılsa. Peki sporcu yetiştiren federasyon kaç tane vardır? 3-4 takım ile lig yapan federasyonlar ne yapıyor mesela?

Kim ne derse desin futbol federasyonu örnek bir federasyon modelidir ve profesyonel hizmet veriyor. Futbolu en çok eleştiren biri olarak bunu çok açık yüreklilikle belirtmekten çekinmem.

O yüzden de başlıkta 32 federasyonu bir tutmadım. Futbol ayrı 1, diğer 30 federasyon ve hava sporları ayrı 1 federasyon olarak yazdım. Ha bunlara parayı veren Devlet neresinde bunun? Araştırmayan, sorgulamayan ve sadece veren kısmında olduğu için futbol dışındaki federasyonlarda neredeyse imparatorluk kurulmuş olması doğaldır!