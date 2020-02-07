 İnsan ticareti mağdurlarına ücretsiz yardım ve destek için büyük adım

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Tarafından, İnsan Ticareti Mağdurlarına Ücretsiz Adli Yardım ve Destek Verebilmek için Büyük Bir Adım Atıldı. İnsan ticareti mağdurlarına adli yardım ve destek verebilmek için büyük bir adım atıldı. “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” projesi destek hattını sosyal medya kampanyası ile duyurdu. Bu proje, Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle yürütülmektedir. Proje, insan ticareti ile mücadele kapsamında yasal iyileştirmelerin yapılmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, insan ticareti mağdurlarına destek verebilmek için sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sistem kurmak amacı ile bir “Pilot Adli Yardım ve Destek Programı” öngörmüştür. Bu amaçla, 8 farklı dilde 30 tercümanla işbirliği yapılarak bir tercüman havuzu oluşturulmuştur.

Pilot Adli Yardım ve Destek Programı Nasıl Çalışacak?

Destek için belirlenen numara (05428620060) 7/24 ulaşılabilir olacak ve ilgili numaraya sesli arama, SMS, Viber, ya da WhatsApp aracılığı ile ulaşılmasına müteakip, arayan kişinin ana diline veya iyi seviyede konuşabildiği diğer bir dile göre tercümanlarla iletişime geçilerek, kişinin rahat bir şekilde durumu açıklaması ve program kapsamında ilgili kişiye uygun adli yardım ve destek verilmesi sağlanacaktır. Telefon görüşmelerinin yeterli olmadığı zamanlarda, yine tercümanlarla birlikte mağdur ile yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Destek hattının yanı sıra, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Birlik Binası’nda haftanın belirli günlerinde mağdurlara yönelik destek masası oluşturulacak ve yüz yüze görüşmek isteyen kişiler mesai saatleri içerisinde gelip bilgi alabileceklerdir.

İnsan Ticareti Nedir?

En kısa tanımıyla, bir kimsenin kandırılarak veya zor kullanılarak çalıştırılması ve bu emekten maddi kazanç elde edilmesidir. İnsan ticaretinde kişinin rızası yoktur veya rıza baskı ve zorlama ile alınmış olduğundan, rızanın geçerliliği yoktur. İnsan ticareti vakalarında sıklıkla kötü yaşam koşulları ve zorla çalıştırma yöntemleri ile karşılaşılır.

Bunlar şöyle özetlenebilmektedir: