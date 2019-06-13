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7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

13 Haziran 2019
elektrik kesintisi

7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yenileme ve yeni trafoları devreye alma çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, çalışmadan dolayı meydana gelecek kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası.”

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