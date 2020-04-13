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7 günde 449 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

13 Nisan 2020

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 449 kişi ile yasağa rağmen açık olan 12 işyerinin işletmecileri yanında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi tutuklandı.

Polis, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler çerçevesinde alınan kararları ihlal edenlerle ilgili bir haftalık verileri açıkladı. Yasak ihlalleri 127 vaka ile en fazla Gazimağusa bölgesinde yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında 6-13 Nisan sabah saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 315 kişinin kısmi, 134 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 449 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 12 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu ve 2 kişinin ise karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, 12 -13 Nisan sabah saat 06.00’ya kadarki sürede ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde ise 58 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 79 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin karantina kurlarına uymadığı tespit edildi. Söz konusu kişiler de tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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