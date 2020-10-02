7 federasyon daha başlıyor

Havadis Spor Merkezi’nin federasyonlarla yapmaya başladığı ropörtajlar bugün de devam etti.

SALONLARDA DA HAREKET VAR: Koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan spor müsabakaları salonlarda da başlıyor. Dün bazı bireysel branşların federasyon başkanları ile yaptığımız ropörtajların ardından bugün de 7 federasyon başkanından görüş aldık. Salon sporlarında mücadele başlıyor.

EN NET TAKVİM HENTBOLDA: Hentbol, voleybol, basketbol, okçuluk, bisiklet, tekvando ve badminton federasyon başkanları yasakların kalmasından sonra planlarını Havadis’e açıkladı. Federasyonlar arasında en net takvim hentbola ait. Hentbolda yeni sezon 2 Kasım’da U18 Ligleri ile başlıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı ile yasaklanan spor branşlarına yeniden antrenman izni verilmesinden sonra federasyonlarda hareketlilik başladı. Spor Dairesi’nin yaptığı açıklama sonrası tüm branşlarda antrenmanlar dün itibarı ile başladı. Temassız ve az risk teşkil edecek şekilde başlayan antrenmanlar kapsamında federasyonlar da lig organizasyonlarına başladı.

Havadis Spor Merkezi dün tenis, darts, triatlon, masa tenisi, su sporları ve atıcılık federasyonlarının yasakların kalkmasından sonraki planlarını okuyucularına aktardı. Bugün de hentbol, voleybol, basketbol, okçuluk, bisiklet, tekvando ve badminton federasyon başkanları faaliyet planlarını Havadis’e açıkladı.

Hentbol Federasyonu

2019-2020 sezonunu tescil eden Hentbol Federasyonu yeni sezon hazırlıklarına başladı. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan komitenin açıklamasının ardından takımların maç oynamadan bireysel çalışmalarla antrenmanlarına başladığını belirtti. Ayhan, tüm takımlara Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin belirttiği kurallar çerçevesinde antrenmanlara başlayabileceklerini yazılı olarak ilettiklerini söyledi. Bahadır Ayhan şu açıklamayı yaptı:

“2 Kasım tarihinde U18 Liglerine başlıyoruz. 16 Kasım haftasında büyükler ligi hazırlık maçlarnın oynanacağı hafta olarak planladık. Ardından büyükler ligi öncesi kupa maçları ve lig başlangıcı olacak.

Federasyon olarak Covid-19 ile ilgili talimatımızı hazırladık. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm uygulamalar ve kurallar bu talimatta yazılı olduğu gibi uygulanacak ve bunları da kulüplerimize göndermeye başladık.”

Bisiklet Federasyonu

Antrenman izni yasaklanmayan branşlardan olan bisiklette yarışlar Kasım ayında gerçekleşecek. Bisiklet Federasyonu Başkanı Mustafa Cevdet Havadis’e yaptığı açıklamada sporcuların antrenmanlarına devam ettiğini ancak sürecin nasıl gelişeceğini öngöremedikleri için yarış antrenmanı ve hazırlığı yapmadıklarını vurguladı. Sporcuların yarışlara hazırlanabilmesi için Ekim ayında yarış organize etmeyeceklerini söyleyen Cevdet, Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında şampiyona tarihlerini duyuracaklarını söyledi.

Buna göre Bisiklet Federasyonu, 2020 zamana karşı (TT), yol ve dağ bisikleti Kıbrıs şampiyonlarının belli olacağı yarışları Kasım ayında gerçekleştirecek. Federasyonun ilk organizasyonu 2020 Kıbrıs TT Şampiyonası yarışı olacak.

Okçuluk Federasyonu

Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi yasakların kalkmasından sonra azami sayıda katılım ile yarıda kalan organizasyonları tamamlamak istiyor. Çiftçi tüm kategorileri ayni organizasyonda yarıştırmak yerine organizasyon sayısını artırıp kategorileri azaltarak Kasım ayında tüm ligleri tamamlamayı planladığını söyledi.

Çiftçi, “Önümüzdeki süreçte sağlık koşulları değişir yeni bir karar alınırsa ona göre biz de yeni kararlar alacağız ancak şu andaki planımız azami şekilde katılımı sağlayıp liglerimizi bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Basketbol Federasyonu

Sezonu yarıda kalan ve ligleri şampiyonluk olmadan tescil eden federasyonlardan olan Basketbol Federasyonu yeni sezon takvimini oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyon Başkanı Orhun Mevlit dün yönetim kurulu ile toplantı gerçekleltirdi. Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde federasyonun sağlık kurulunun da toplanacağını ve sürdürülen detaylı çalışmayı tamamlayacaklarını belirten başkan Mevlit, net yol haritasını Pazartesi-Salı günü açıklayabileceklerini vurguladı.

Voleybol Federasyonu

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya yönetim kurulunun bugün toplanacağını ve başlayamayan kadınlar ligi final serisi için nihai karar vereceğini söyledi. Liglerden çekilen LAÜ takımının kadınlar ligi final serisinde DAÜ ile karşılaşma yapacağını hatırlatan Voleybol Federasyonu Başkanı Kaya, bu ligin şampiyonluk kararını yönetim kurulu ile birlikte bugün vereceklerini açıkladı.

Kaya, Kasım ayının ilk haftasında DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor’un büyük erkekler ligi final serisi maçlarını ve yeni sezon transfer dönemini başlatmayı planladığını, son haftasında ise liglerin başlama tarihlerinin belirleneceğini ifade etti.

Tekvando Federasyonu

KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu’nda turnuvalar devam ediyor. Az riskli ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren federasyon için, başkan Eyüp Zafer Gökbilen yaptığı açıklamada, kendi sağlık kurulları ve Devletin açıkladığı kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürdüklerini ancak dış temas yapılamayacağını ifade etti.

Badminton Federasyonu

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz yaptığı açıklamada 9 Ekim tarihine kadar bireysel antrenmanlara başladıklarını 9 Ekim’den sonra ise temizlik ve hijyenin ortamı oluşturarak salonlarda çalışmaya başlanacağını söyledi.

Federasyonun antrenman alanına gelecek sporcuların sayısına sınırlama getirerek buna dikkat edileceğini söyleyen başkan Deniz, “Gerekli önlemler alınarak bireysel çalışmalara başlanabileceğini kulüplere bildirdik. Gelecek haftadan itibaren antrenmanlara takımsal olarak başlayacağız.

Sağlık kuralları çerçevesinde bunları en titiz şekilde yapacağız” dedi ve yeni sezonun takvimini kulüplere bugün bildireceklerini sözlerine ekledi.