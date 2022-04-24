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69 yeni vaka

24 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 16.967 test yapıldı, 69 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.967 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır”



42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, Bölgesi’ndendir.

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529

Toplam Vaka Sayısı: 92.996

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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24 Nisan 2022


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