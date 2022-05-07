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69 yeni vaka

7 Mayıs 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 9124 test yapıldı, 69 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 9124 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır”



26 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

7 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9124

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.830.472

Toplam Vaka Sayısı: 94.032

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.195

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 603

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı : 597

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



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7 Mayıs 2022


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