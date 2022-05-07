İtalya’da çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra Almanya’da bulundu

Nostradamus adıyla anılan Fransız astrolog Michel de Nostredame’ın kehanetlerini içeren Latince “Profetie di Michele Nostradamo” adlı el yazması en az 15 yıldır kayıptı.

Kitabın Roma’daki Barnabiti Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi’nden çalınma tarihi net olarak bilinmese de 2007’den beri kayıp olduğu belirtiliyor.