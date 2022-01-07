68 yaşındaki Havva Salcı hayatını kaybetti

Girne’deki evinde aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki Havva Salcı, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Salcı’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Polis açıklaması şöyle:

“07.01.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de sakin Havva SALCI (K-68), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”