68. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

2023 yılı faaliyet programında yer alan 68. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 16 Nisan 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.

Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 81 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir:

Sarı Kuşağa Terfi Edenler:

1- Nusret Kayalar

2- Poyraz Kayalar

3- Mete Cevit

4- Arian Haıdarı

5- Yasin Mustafa İbrahim Abdelgadir

6- Gölge Evmez

7- Asya Güzel

8- Yakup Cavgo

9- Gökhan Can Evrenos

10- Ayel Bitirim

11- Şerefcan Gök

12- Kuzey Amcaoğlu

13- Derviş Misan

14- Beren Bıçak

15- Salih Kuzey Arıklı

16- Kemal Ramadan Binatlılı

17- Mehmet Meniz

18- Ali Tunççağ

19- Haffe İzci

Yeşil Kuşağa Terfi Edenler:

1- Atajan Torayev

2- Enis Çete

3- Mehmet Alp Cevit

4- Mertcan Aydınlı

5- Recep İşkey

6- Nisa Dilber Büyükgenç

7- Ege Cemsal

8- Ekrem Direktör

9- Mert Burkan İşkey

10- Medine Kuday

11- Tankut Rıfkı

12- Rıfat Özoktay

13- Erda Lekesiz

14- Adnan Özcevher

15- Emre Sert

16- Cansu Torun

17- Elay Bitirim

18- Halil Beyaz

19- Dayanç Merdanov

20- Talha Refik Malik

21- Zafer Doruk Eriz

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

1- Buğra M. Tümbül

2- Ömer Suiçmez

3- Alihan Şahmuradov

Mavi Kuşağa Terfi Edenler:

1- Ender Koç

2- Asiye Yağmur Koç

3- Emirhan Koç

4- Arda Demir

5- Rüya Karakuzu

6- Hüseyin Karaman

7- Çağhan Cevit

8- Bengi Cevit

9- Bulut Süsol

10- Ahmet Topaloğlu

11-Mürsel Çakır

12- Su Demirbüker

13- Mert Efe Bülbüller

14- Ceylin Lefkoşalı

15- Lubosi Mawaniketma Lewanika

16- Haydar Canşı

17- Ahmet Yasin Öztekin

18- Artur Kasymov

19- Mostafa Alcehbani

20- Dilara Koçatlı

21- Didem Buğur

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

1- Beren Alpmut

2- Mustafa Yayla

Turuncu Kuşağa Terfi Edenler:

1- Nefes Evmez

2- Aydın Öztürk

3- Leyla Çaylı

4- Turan Bayraktar

5- Eda Kesmeci

6- Sonercan Karahasan

7- Ahmetcan Sülünlü

8- Cahit Erkanlı

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Edenler:

1- Ebru Yeşil

2- Kerem Killi

3- Nilay Çakın

4- Tuana Serin

Kahverengi Kuşağa Terfi Edenler:

1- Alnur Kassymbekov

2- Hüseyin Bengisoy

3- Ada Büyüközel