Futbolda Disiplin Kurulu kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22-23 Nisan tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Kemal İşkey (Yalova) 3 Maç

Şahin Erol (Mormenekşe) 1 Maç

Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş) 2 Maç

Ünal Kırmızıyüz (Yenierenköy) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Salih Ünlüsoy (Mormenekşe)

Süleyman Efe Kahraman (Mormenekşe)

Eşref Özkul (Girne Halk Evi)

İlhan Kocabaş (Ünimar Maraş)

Gökdeniz Onat (Mormenekşe)