Monthly Medal Turnuvası şampiyonu Jean Pierre Mainardi oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 25, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Monthly Medal Turnuvası şampiyonu Jean Pierre Mainardi oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Monthly Medal Turnuvası şampiyonu Jean Pierre Mainardi oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda gerçekleşen ve her ay rutin olarak oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal şampiyonu Net 65 ile Jean Pierre Mainardi oldu.
Stroke Play formatında 18 çukur ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan yarışmada Gülay Garabli Net 67 ile ikinciliği elde ederken, Ian Steven ise yine Net 67 ile (back nine skor) yarışmanın üçüncüsü oldu. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda 30 Nisan Pazar gün April Stableford Turnuvası gerçekleşecek.

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Tags:Monthly Medal Şampiyonası
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