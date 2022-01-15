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640 yeni vaka 1 can kaybı

15 Ocak 2022
kktc koronavirüs










“Toplam 24.694 test yapıldı, 640 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 970 kişi taburcu edildi”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.694   olup, 640 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi  vefat etmiş, 970 kişi taburcu edilmiştir.



291 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 114 kişi Gazimağusa, 41 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

15 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.694

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 640

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 640

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 970

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.059.305

Toplam Vaka Sayısı: 46.117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 39.257

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6713

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6644

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 149

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 314

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 675
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 778

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6576

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112263



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15 Ocak 2022


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