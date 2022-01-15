Dünya
Hindistan’da hafta sonu sokağa çıkma yasağı
Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da vaka sayılarındaki artışların engellenmesi amacıyla ülkenin çeşitli bölge ve eyaletlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi.
Vaka artışları Hindistan’ı yeniden kapanmaya zorladı.
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dükkanların kapalı olduğu gözlendi.
Yasak dolayısıyla meydanlar kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.
Günlük vaka sayısı 260 binin üstünde
Hindistan’da son verilere göre, günlük 264 bin 202 yeni vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 315 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede bugüne kadar 36 milyon 582 bin 129 kişide COVID-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 485 bin 350 kişi yaşamını yitirdi.