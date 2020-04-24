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61 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

24 Nisan 2020

Ülke genelinde yapılan denetimlerde 61 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin yasağa rağmen açık olduğu tespit edildi, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünden bu sabah 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 50 kişinin kısmi, 11 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere 61 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin yasağa rağmen açık olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, Çatalköy’deki evinde 20 Nisan’da rahatsızlanarak hayatını kaybeden 58 yaşındaki Andrei Kentlier’e (E) ve 21 Nisan’da İskele’de karavanda rahatsızlanarak yaşamını yitiren 76 yaşındaki Hakkı Ümran Satıağalar’a (E) otopsi yapıldı. Kentlier’in karaciğer ve beyinle ilgili rahatsızlık, Satıağalar’ın de kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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