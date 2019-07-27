AsyaDünya

6 yaşındaki YouTuber 8 milyon dolara mülk satın aldı

27 Temmuz 2019

30 milyondan fazla takipçiye sahip 6 yaşındaki Güney Koreli YouTuber, Seul’de milyon dolarlık mülk satın aldı

Güney Koreli 6 yaşındaki YouTuber “Boram”, başkent Seul’de 8 milyon dolar değerinde 5 katlı mülk satın aldı.

CNN’de yer alan habere göre, iki farklı YouTube kanalında 30 milyondan fazla takipçisi bulunan kız çocuğu Boram, ailesi tarafından kurulan Boram aile şirketi aracılığıyla Seul’de 8 milyon dolarlık 5 katlı mülkün yeni sahibi oldu.

İçeriklerini paylaştığı YouTube kanallarının birisinde 13,6 milyon, diğerinde ise 17,6 milyon takipçiye sahip Boram’ın bazı videoları 350 milyonun üzerinde izlendi.

Boram’ın aylık gelirinin 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Forbes’a göre geçen sene en çok gelir elde eden YouTuber, 22 milyon dolarlık kazancıyla 7 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Kaji olmuştu.

BAZI VİDEOLAR ŞİKAYET EDİLDİ

Çocukları Koruyun (Save the Children) adlı sivil toplum örgütü, 2017 yılında Boram’ın videolarının çocuk izleyicilerin duygusal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğine dair şikayetler almıştı.

Örgüt, Boram’ın babasının cüzdanından para çaldığı ve otomobil sürdüğü bir videoyu polise bildirmişti.

Seul Aile Mahkemesi, Boram’ın ebeveynine, çocuk istismarını önlemek amacıyla oluşturulan danışmanlık kursunu tamamlaması cezası vermişti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Fildişi Sahili’ndeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu

27 Temmuz 2019

Nijerya’da kurtarılan 4 Türk vatandaşı o anları anlattı

27 Temmuz 2019

Zarrab iddianamesini hazırlayan eski savcı Bharara: Doktor, aktör, yazar, sesi olan herkes konuşmalı

27 Temmuz 2019
deprem

Filipinler’de deprem; ölü ve yaralılar var

27 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı