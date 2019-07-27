Dünya

Fildişi Sahili’ndeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu

27 Temmuz 2019

Bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Fildişi Sahili’nin kuzeybatı bölgesindeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre polis, ülkenin en büyük kenti Abidjan’a 230 kilometre mesafedeki Gagnoa kentinde yer alan mezarlıkta 25 bebek cesedi buldu.

Polis yetkilileri, mezarlıkta kazı araç gereçleri gören kişinin ihbarı üzerine yaptıkları çalışma neticesi siyah ambalajlı çantada çürümüş 25 bebek cesedi bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer, bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruyor.

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