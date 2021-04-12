6 sendikadan Ercan’da süresiz grev

Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ay durdurulması ve maliye ile uzlaşıya varılamaması sonucu kamuda örgütlü 6 sendika Ercan Sivil Havacılık Dairesi’nde yarından itibaren süresiz grev başlatıyor.

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve KTHES ortak açıklama yaparak Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile yaptıkları görüşmede hayat pahalılığı ödeneğinin 4 aylığına durdurulmaması talebinin kabul edilmediğini bir uzlaşıya varılamadığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Sendikalarla Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamadı. Yarından itibaren Sivil Havacılık Dairesi Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda süresiz grev baslatilacak

Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 aylığına durdurulmaması ve adaletsizlik ve haksızlıkların giderilmesi yönünde Sendikalarımızın hükümet adına Maliye Bakanına vermiş olduğu taleplerle ilgili olarak bugün Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamamıştır.

Bu nedenle Sendikalarımız yarın (13 Nisan 2021 Salı) 08:30’dan itibaren Sivil Havacılık Dairesi Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda süresiz grev başlatacaktır.

KTAMS KAMUSEN KAMU-İŞ GÜÇ-SEN VERGİ-SEN KTHES