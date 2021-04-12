Dünya

Paris’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

12 Nisan 2021
Paris'te silahlı saldırı





Fransa’nın başkenti Paris’te, bir hastanenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırgan motosikletle kaçtı.

Polis, yaralanan kişinin, önünde vurulduğu Henry Dunant hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

BFM televizyonu öldürülen kişinin erkek olduğunu, yaralanan kişinin ise hastanede görev yapan kadın güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.





12 Nisan 2021


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