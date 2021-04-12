Paris’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te, bir hastanenin \u00f6n\u00fcnde silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. Olayda 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 1 ki\u015fi yaraland\u0131. Sald\u0131rgan motosikletle ka\u00e7t\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nPolis, yaralanan ki\u015finin, \u00f6n\u00fcnde vuruldu\u011fu Henry Dunant hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\nBFM televizyonu \u00f6ld\u00fcr\u00fclen ki\u015finin erkek oldu\u011funu, yaralanan ki\u015finin ise hastanede g\u00f6rev yapan kad\u0131n g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi oldu\u011funu duyurdu.\r\n\r\nSald\u0131r\u0131n\u0131n nedeni hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n\r\n\r\n