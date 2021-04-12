Paris’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis, yaralanan kişinin, önünde vurulduğu Henry Dunant hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

BFM televizyonu öldürülen kişinin erkek olduğunu, yaralanan kişinin ise hastanede görev yapan kadın güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.