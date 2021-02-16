59 yaşındaki emekçi hayatını kaybetti

Baf’ta Nata-Axylou yolunda meydana gelen kazada 59 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Rum polisinin verdiği bilgiye göre, Nata-Axylou yolunda aracıyla ilerleyen 59 yaşındaki sürücü aracının kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Arap asıllı yabancı işçi olduğu açıklanan sürücü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baf polisi, kötü hava koşullarının, yol koşullarının veya insan faktörünün kazanın nedeni olup olmadığını araştırıyor.