Kaynak toplanmazsa maaştan kesinti

Başbakan Ersan Saner, Maliye’nin gerekli kaynağı toplayamaması durumunda kamudaki maaşlardan kesinti yapılabileceğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında kendisine sorulan “Kamudaki maaşlardan kesinti olacak mı?” sorusuna yanıt verdi.

Bakanlar Kurulu’nda bu yönde bir karar olmadığını söyleyen Saner şöyle devam etti:

“Şu an itibarıyla böyle bir şey söyleyemem ancak gelirlerimizin yeteri derecede yüksek olmaması durumunda bir takım düzenlemeler olabilir. Önümüzdeki haftadan sonra Maliye’de birikecek rakama bağlı olarak daha detaylı bir açıklama yapabiliriz. Amacımız böyle bir kesintiye gitmeden kaynağı toplamak olduğunu düşünüyoruz ama eğer beklediğimiz kaynağı toplayamazsak bunu düşünüyoruz”