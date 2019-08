50 dolar çaldığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ABD’li adam 36 yıl sonra özgür

ABD’nin Alabama eyaletinde bir fırından 50 dolar çaldığı gerekçesiyle şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırılan adam, cezaevinde geçirdiği 36 yıldan sonra tahliye edildi.

Alvin Kennard adlı ABD’li adam, 1983 yılında 22 yaşındayken birinci derece hırsızlık suçundan hüküm giydi ve Bessemer’deki Donaldson Cezaevine gönderildi.

Aradan 36 yıl geçtikten sonra bugün 58 yaşında olan Kennard, yargıç kararıyla serbest bırakıldı.

Yargıç David Carpenter, Kennard’ın yattığı süreyi göz önünde bulundurarak salıverilmesine hükmetti.

Alvin Kennard’ın ailesi ve arkadaşları kararı sevinçle karşıladı.

Yeğeni Patricia Jones, daha sonra yaptığı açıklamada “Hepimiz ağlıyorduk. Onun serbest kalmasını 20 yıldan fazladır konuşuyorduk” diyerek duygularını aktardı.

I just witnessed the most extraordinary moment. Judge David Carpenter in Bessemer, AL has resentenced Alvin Kennard to time served after he got life without parole for robbing a bakery of $50 in 1983. He is now 58 & was 22 when he committed the robbery. pic.twitter.com/CYeWsnHmVG

— Beth Shelburne (@bshelburne) August 28, 2019