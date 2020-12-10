5 satır yazı ile futbol bitti!

KKTC’de futbol ligleri bu sezon oynanmıyor. İsteyen halı sahada, isteyen hazırlık maçında, isteyen özel turnuvada, isteyen masterler takımında futbol oynayabilecek ama ligler oynanmayacak!

Nedeni ise pandemi, PCR ve karantina sistemi. Geçen sezon son 8 maç oynatıldı. Oynanmasın diyenleri topa tutarak hain ve düşman ilan ederek oynatıldı hem. PCR testi bile yapılmadan oynatıldı.

Hiç unutmuyorum Ağustos ayında “bu sezon futbol oynanmayacak” dedikoduları çıkmıştı. Nerden çıktıydı bu dedikodu? Benden veya basından veya futbolculardan çıkmadıydı tabi. Neyse, Ağustos’ta çıktıydı futbolun oynanmayacağı haberi kısaca, ama Aralık’ta açıklandı.

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, kulüplerle yaptığı görüşmede 30 kulübün 27’sinin desteği ile 2020-2021 sezonunun oynanmayacağını duyurdu.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda kim ne dedi bilmiyoruz. Bilgi verilmedi, açıklama yapılmadı.

2,5 – 3 saat süren toplantı sonunda 5 satırlık bir yazı yayınlandı ve bu sezon futbol oynanmayacak dendi. Gelecek sezon da sağlık şartları elverirse oynanacak dendi. Temaslı takip sistemi kalkmayacağına göre ülkede gelecek sezon da oynanmayacak bu mantıkla. Tek umut aşı bulunması ve KKTC’ye gelmesini beklemek.

Bu kadar basit mi peki? Futbolcular bunu mu hak ediyor yani?

Futbol Federasyonu Başkanı ile futbolcular derneği görüşmeyecek mi hiç? Federasyon, kulüpler, futbolcular, antrenörler neden hiçbir araya gelip ortak toplantı yapmadı? Yapıldıysa neden açıklanmadı?

Futbol oynadığı için üniversitede okuyan, futboldan ekmek parasını kazanan futbolcular ne olacak?

“Futbolcular çok para alıyor, kulüpler batıyor, ekonomik kriz var futbol kulüpleri para bulamıyor, sponsor yok” bunların hepsine katılırım. Şartlar çok kötü, o zaman kulüpler de bütçesi kadar dağıtsın. Bu sezon para veremeyeceğiz veya xxx kadar vereceğiz desin. Federasyon mesela bu sezon küme düşme yok desin, veya başka bir şey desin, bir öneri, alternatif sunup futbolu oynatsaydı.. O zaman herkes görecekti kan emici kim, paracı kim, futbolu seven kim, herkes anlayacaktı!

Kulüpler batmasın, 10-15 futbolcu kulüplerin kanını ememesin ve saire hakarete varan ifadelerle futbolcular suçlandı, düşmanca dışlandı. Bunu mu hak ediyor yani futbolcular?

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile telefonda ne konuştuğunu çıkıp açıklasın bekliyoruz. Ne cevap aldı ne konuştu mesela?

Futbolcu kötü, futbolcu paracı, antrenör parasına bakar……

İyi güzel de bu ülkede Hasan Sertoğlu ismi kimin sayesinde marka oldu? Cemal Bulutoğlu’nun, Ersin Tatar’ın, Hüseyin Özgürgün’ün. Bunlar aniden aklıma gelenler. Daha birçok insan neyin sayesinde bir yerlere geldi? Futbolcuların, futbolun hiç mi payı yok?

Ağustos ayında, Eylül ayında futbol başlasa bal gibi oynanırdı şimdiye de devre arasına girerdik. Karantinalı sistemde hem de. Bulaş olsaydı da ertelenirdi, gerekirse şimdiki gibi iptal edilirdi. “Başladık ama olmadı” derdik. Kulüplerin paraları mı? Vermesinler diyoruz yıllardır. Zorla mı veriyorlar?

Ama başlatmak için hiçbir zaman niyet ve istek olmadı, olsa zaten tüm paydaşlar bir masada oturur, toplanırdı biz de bu niyeti, isteği görürdük.

Sahi futbol neden başlamadı KKTC’de?