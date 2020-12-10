KORONA İHMALE GELMEZ

Korona virüs tüm dünyayı yeniden tehdit etmeye başladı. Birçok ülkede Korona virüsü yeniden yüksek sayıda yayılım rakamlarıyla dikkat çekiyor.

Kuzey Kıbrıs’ın bulunduğu konum itibarıyla, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki yayılım çok dikkat çekiyor.

Güney Kıbrıs’ta günlük yayılım rakamları 400 ün üzerine gelince ve Salı günü 5 korona ölümü gerçekleşince, Panik ve tedbirler hemen gündeme getirildi.

Güney Kıbrıs, ekonomisini ayakta tutmak için, özellikle turistleri yeniden ülkeye çekmek için, bir süredir, koronaya karşı tedbirleri gevşetmişti. Ancak bu gevşetmenin yayılmayı arttırdığı görülünce, yeniden sert kararlara dönüş kaçınılmaz oldu.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle mücadele kapsamında Çarşamba günü, yeni tedbirler açıklandı.

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu tarafından açıklanan ve 11 Aralık saat 06.00 itibarıyla başlayıp 31 Aralık’a kadar geçerli olacak yeni tedbirler şöyle:

1- Tüm büyük alışveriş merkezleri (mall) kapanacak. 500 metrekareden daha büyük mağazalar ise her 10 metrekarede 1 kişi olmak kaydıyla çalışmaya devam edebilecek.

2- Tüm lokantalar, tavernalar, kafeteryalar, pub’lar, snack-bar’lar ve dernek/birlik/kulüpler içerisinde bulunan kafeteryalar kapatılıyor. Lokantalar yalnızca “take away” ve paket servis hizmeti verebilecek. Saat 21.00’dan itibaren ise yalnızca paket servis hizmeti olacak. Otellerdeki lokantalar ise yalnızca otel müşterilerine ve saat 21:00’a kadar hizmet verecek. Larnaka ve Baf Havalimanı’ndaki lokantalar ise hizmete açık olacak.

3- Ayinler ve diğer ibadet şekilleri, katılımcı olmadan yapılacak. Dini törenler ise (nikah, vaftiz, cenaze) en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılabilecek.

4- 14 Aralık Pazartesi’nden itibaren ise devlet ve özel okulların lise bölümleri ile yüksek öğrenim kurumları uzaktan eğitime geçecek. Dershaneler kapatılacak. Ana okul, ilkokul ve ortaokullar ise açık olmaya devam edecek.

Görüldüğü gibi açıklanan yeni tedbirler CRİSTMAS dönemini de kapsamaktadır. Bu durum bile, Korona karşısında Rumların çaresiz kaldığının göstergesidir.

Çarşamba günü, Türkiye Bilim Kurulu da toplanarak, yükselen hasta grafiğini nasıl düşüreceğini tartıştı.

İstanbul Belediye Başkanı başta olmak üzere, birçok yönetici, devletin açıkladığı KORONA YAYILIM VE ÖLÜM rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, ellerindeki rakamların çok farklı olduğunu ileri sürmektedirler.

Kuzey Kıbrıs’a gelince.

Ekonomi mi, tedbirler mi yol ayrımında, sivil toplumun ve halkın duyarlılığının etkisiyle, tedbirler daha ön plana geçti.

Kuzey Kıbrıs vatandaşları , koronaya karşı aşılar gelinceye kadar, halkın büyük bir çoğunluğu aşı oluncaya kadar, tedbirleri daha etkili bir şekilde kullanmalıdır.

Ancak, ekonomik zayıflık nedeniyle içte geçim sıkıntısına düşecek olan vatandaşların nasıl destekleneceği konusunda, kurulan yeni hükümet acilen tedbirler almalıdır.

Korona ihmale gelmez.Ekonomiyi ön plana alan Güney Kıbrıs ve Türkiye’nin açılım politikalarının sonuçlarından dersler alma zamanıdır.